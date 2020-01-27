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+7 (495) 480-68-52
Пн-Пт 10:00-19:00
Проектное оснащение мебелью и сопутствующим оборудованием
Закроем раздел ТХ на 100%
Без компромиссов.
Офисная мебель
Офисная мебель
Мебель для ресторанов и кафе
Мебель для ресторанов и кафе
Мебель для гостиниц и отелей
Мебель для гостиниц и отелей
Мебель для салонов красоты
Мебель для салонов красоты
Медицинская мебель
Медицинская мебель
Металлическая мебель
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Школьная мебель
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Ресепшн
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Мебель для рабочих
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Мебель для кейтеринга
Мебель для кейтеринга
Сейфы
Сейфы
Офисный свет
Офисный свет
Мебель для бассейнов
Мебель для бассейнов
Лаунж зоны
Лаунж зоны

О нас

"LETMEBEL" предлагает большой ассортимент качественной мебели по низким ценам - более 30 000 товаров. Наш магазин работает напрямую с производителями, обеспечивая оптовые цены конечному клиенту.

Видео "o LETMEBEL за 1 минуту"

Подробнее о нас

Являясь экспертами с большим опытом комплексного оснащения мебелью объектов различного назначения и масштаба, мы сформировали грамотные, но простые инструменты, облегчающие сотрудничество с нами.

Педантичный подход к каждому проекту, индивидуальная заинтересованность, детальная проработка подрядов и скрупулезное вникание в задание - заметно выделяют нас среди конкурентов на рынке Москвы и Московской области.

Каждый проект мы делаем на 100%.
Без компромиссов.

Почему
нас выбирают

Эксперты в комплексном оснащении
Официальные представители ведущих брендов
Дизайн проект - бесплатно!
Доставка, подъем, сборка и вывоз упаковки - бесплатно!
Срочная доставка в нерабочие и праздничные дни
Расширенная гарантия на всю мебель
Меблирование зданий под ключ
Создание мебели по индивидуальному дизайну
Отсрочка платежа до 1 месяца
Приятные бонусы при каждом заказе
Сертификаты и награды
Сертификаты - 24
Сертификаты - 23
Сертификаты - 22
Сертификаты - 21
Сертификаты - 20
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Наши специалисты бесплатно подберут всю необходимую мебель по самым выгодным ценам на рынке
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Комплексное оснащение офисов, заведений, зданий и объектов любой сложности

12 лет
оснащаем мебелью заведения и здания
600 тыс +
м2 меблировано под ключ
130 +
постоянных клиентов
45 +
постоянных партнеров
Офис
Комплексное оснащение мебелью офисов и зданий
Стулья • Столы • Шкафы • Стеллажи • Диваны и кресла
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Бары и кафе
Комплексное оснащение мебелью ресторанов и кафе
Стулья • Столы • Барные стойки • Стеллажи • Диваны и кресла
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Школа
Комплексное оснащение мебелью школ и детских садов
Стулья • Столы • Шкафы • Стеллажи • Парты
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Медицина
Комплексное оснащение мебелью медицинских центров и клиник
Стулья • Столы • Шкафы • Стеллажи • Диваны и кресла • Профессиональная медицинская мебель
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Детская
Комплексное оснащение мебелью детских комнат
Стулья • Столы • Шкафы • Стенки • Кровати
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Кейтеринг
Комплексное оснащение мебелью кейтерингов
Стулья • Столы • Стеллажи • Банкетные столы • Барные стойки
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Дом
Комплексное оснащение мебелью квартир, домов, особняков
Стулья • Столы • Шкафы • Барные стойки • Стеллажи • Диваны и кресла • Кровати • Нестандартная мебель
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Компания «Летмебель»

Мы стабильная, динамично развивающаяся компания, ориентированная на интересы покупателя. Наш девиз: «Функциональность. Эргономика. Простота.» Наши заказчики - это физические и юридические лица, среди которых коммерческие компании, государственные и муниципальные организации. "LETMEBEL" является официальным дилером множества проверенных мебельных фабрик России и зарубежья.

В нашем магазине офисной мебели Вы можете увидеть обширный каталог готовой корпусной мебели для бизнеса и дома. Среди нашего ассортимента: мебель для руководителей; мебель для персонала; офисные кресла и стулья; конференц-столы; офисная мягкая мебель; многоместные секции; офисные вешалки; офисные столы; офисные столы; экспресс программа; мебель для ресторанов и кафе; мебель для гостиниц и отелей; мебель для салонов красоты; медицинская мебель; промышленная мебель; школьная мебель; армейская мебель; мебель для рабочих; мебель для кейтеринга; ресепшн; сейфы; офисный свет; мебель для бассейнов; лаунж зоны. Мы берем на себя полное оснащение мебелью заведений и зданий любого масштаба.

Обращаясь в "LETMEBEL" - Вы получаете уверенность в точном соблюдении условий, сроков и обязательств по договору.

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  Интерактивная презентация LETMEBEL
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Наши клиенты
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Отзывы
Все отзывы
Благодарим компанию "Летмебель" за своевременное обеспечение ряда наших офисов корпусной мебелью. За 4 года сотрудничества компания "Летмебель" беспрерывно демонстрирует высочайший профессионализм, пунктуальность и ответственность. Почта России выражает огромное уважение компании "Летмебель" и благодарит за продуктивное долгосрочное сотрудничество!
Александра Николаевна Иващенко
Почта России
Централизированный офис компании Роснефть благодарит компанию Летмебель за сотрудничество в плане поставки мебели для наших проектов.
Оксана Федоровна
Роснефть
От лица "Сбербанка" выражаю благодарность компании Летмебель за успешно реализованный проект по поставке мебели в наши отделения. Компания показала себя надежным партнером и ответственным поставщиком мебели.
Александр П.
Компания «Сбербанк»
Спасибо Летмебель и лично Евгению за отличное исполнение проекта! Несколько наших ресторанов были успешно обставлены мебелью, без каких-либо проблем. Будем работать и дальше.
Сергей Петров
Ресторан «Бургеркинг»
Выражаем благодарность компании Летмебель за полную меблировку центрального офиса Аэрофлот. В рамках проекта была проделана колоссальная работа по демонтажу старого оборудования и отделки, дизайн-проект, ремонт и меблировка. 
Алексей Игоревич
Аэрофлот
Компания Газпром Энерго Москва благодарит компанию Летмебель за комплексное оснащение мебелью нашего здания. Было оснащено мебелью около 5000 кв. метров.
Митрофанова Дарья
Газпром Энерго Москва
Новости
отзыв от группы компаний ГеоДжет - фото - 1
27.01.2020
Отзыв от группы компаний ГеоДжет

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letmebel прошла сертификацию на сушильные шкафы для коньков - фото - 1
13.01.2020
LETMEBEL прошла сертификацию на сушильные шкафы для коньков

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офис на Воронцовской - фото - 1
04.12.2019
Офис на Воронцовской

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комплектация объекта Лужники, Арена РТ - фото - 1
29.10.2019
Комплектация объекта Лужники, Арена РТ

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сертификат ПРОМЕТ - фото - 1
28.10.2019
Сертификат ПРОМЕТ

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новые работы инженера-конструктора LETMEBEL - фото - 20
21.10.2019
Новые работы инженера-конструктора LETMEBEL

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стол на цельном металлокаркасе "Титан аэро" - фото - 2
03.10.2019
Стол на цельном металлокаркасе "Титан аэро"

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сборка кресел на Воронцовской - фото - 1
02.10.2019
Сборка кресел на Воронцовской

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у нас новый сайт - фото - 1
09.08.2019
У нас новый сайт!

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Статьи
офисная мебель: как сделать правильный выбор - фото - 1
Офисная мебель: как сделать правильный выбор?
Все знают о том, что крайне важно правильно обустроить офис, ведь именно от этого зависит то, насколько комфортно будут себя чувствовать сотрудники, и какая у них будет производительность труда, что является важным показателем в любой сфере деятельности. 
Автор: Кубасов Максим
обустройство офиса: как выбрать компьютерный стол - фото - 1
Обустройство офиса: как выбрать компьютерный стол?

Компьютерный стол – это неотъемлемая часть любого офиса, к выбору которой нужно подходить ответственно, и заранее продумывать все детали. Первое, что нужно решить, так это месторасположение стола, к примеру, если он будет стоять в углу, то лучше выбрать угловую модель, а если в центре помещения, то лучше отдать свое предпочтение классическим моделям. Если вы не нашли нужной модели, то вы можете купить мебель для офиса на заказ.

Автор: Кубасов Максим
как выбрать мебель для офиса: 9 главных моментов - фото - 1
Как выбрать мебель для офиса: 9 главных моментов

Офисная мебель формирует имидж и положительное впечатление. Без нее трудно представить современный офис. Правильный гарнитур обеспечивает репутацию фирме, удобство в работе. Чем лучше организовано рабочее место, тем продуктивнее выполняются поставленные задачи сотрудниками.

Автор: Кубасов Максим
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г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 48 к. 2, офис 603
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Letmebel.ru - Сервис комплексного оснащения мебелью и сопутствующим оборудованием объектов любой сложности и масштаба.

Отработка раздела ТХ на 100%. Без компромиссов. 

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Клиент из Самары заказал 5 товаров из категории Офисная мебель на сумму 100 000 руб

 