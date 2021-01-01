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+7 (495) 480-68-52
Пн-Пт 10:00-19:00
Проектное оснащение мебелью и сопутствующим оборудованием

13 лет
безупречной работы!

Каталог

Офисная мебель
Офисная мебель
Мебель для ресторанов и кафе
Мебель для ресторанов и кафе
Мебель для гостиниц и отелей
Мебель для гостиниц и отелей
Мебель для салонов красоты
Мебель для салонов красоты
Медицинская мебель
Медицинская мебель
Торговая мебель
Торговая мебель
Мебель для оптик
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Мебель для аптек
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Металлическая мебель
Металлическая мебель
Промышленная мебель
Промышленная мебель
Школьная мебель
Школьная мебель
Армейская мебель
Армейская мебель
Ресепшн
Ресепшн
Мебель для рабочих 9
Мебель для рабочих
от 29 987.10 руб.
Мебель для кейтеринга 4
Мебель для кейтеринга
от 8 169.00 руб.
Сейфы
Сейфы
Офисный свет
Офисный свет
Мебель для бассейнов
Мебель для бассейнов
Лаунж зоны
Лаунж зоны
Системы ограждений
Системы ограждений

Каталог мебели

Проведение важных встреч, совещаний и конференций – это неотъемлемая часть работы современных компаний. Данные мероприятия требуют тщательной подготовки, вплоть до выбора мебели, которая играет важную роль в создании деловой атмосферы. Грамотно подобранные конференц-кресла способны придать облику фирмы представительный вид, способствовать выстраиванию отношений с клиентами, партнерами и сотрудниками. Интернет-магазин «LETMEBEL» предлагает каталог мебели для бизнеса в Москве и других городах России, которые полностью соответствуют Вашим представлениям о деловом комфорте.

В нашем интернет-магазине Вы можете увидеть обширный каталог готовой корпусной мебели для дома, дачи, офисной и мебели для гостиниц. А также мягкую мебель! Обращайтесь к нам, и мы поможем Вам с выбором Вашей Мебели Мечты!

 

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нас выбирают

Эксперты в комплексном оснащении
Официальные представители ведущих брендов
Дизайн проект - бесплатно!
Доставка, подъем, сборка и вывоз упаковки - бесплатно!
Срочная доставка в нерабочие и праздничные дни
Расширенная гарантия на всю мебель
Меблирование зданий под ключ
Создание мебели по индивидуальному дизайну
Отсрочка платежа до 1 месяца
Приятные бонусы при каждом заказе
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Наши специалисты бесплатно подберут всю необходимую мебель по самым выгодным ценам на рынке
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Время работы: Пн - Пт, 10:00 - 19:00.
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 48 к. 2, офис 603
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Letmebel.ru - Сервис комплексного оснащения мебелью и сопутствующим оборудованием объектов любой сложности и масштаба.

Отработка раздела ТХ на 100%. Без компромиссов. 

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+7 (495) 480-68-52

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Клиент из Самары заказал 5 товаров из категории Офисная мебель на сумму 100 000 руб

 