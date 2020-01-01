Магазин офисной мебели
Офисная мебель должна быть максимально комфортной для сотрудников, ведь треть своей жизни люди проводят именно на работе. К тому же офисный гарнитур может многое рассказать об организации. Стильные и качественные элементы станут визитной карточкой фирмы, ведь первое, на что обращают внимание посетители и партнеры – убранство пространства.
Каким бывает офисный гарнитур
Каталог офисной мебели – это разнообразные виды изделий, каждый из которых отличается материалом изготовления, размером, цветовым решением, дизайном, концепцией. Типы гарнитуров:
Цветовая гамма, дизайн
Современные тенденции таковы: мебель должна быть без острых углов, дизайнеры и производители уже отходят от традиционных прямоугольных форм. Как утверждают специалисты, мягкие, округлые параметры позволяют поддерживать в коллективе командный дух. Столы для переговоров в форме круга или овала способствуют более быстрому достижению консенсуса между участниками. Приобрести хорошую и качественную офисную мебель в Москве может каждый желающий, который заботится о репутации фирмы и персонале.
Атмосфера офиса зависит от цветовых решений мебели. Спокойные оттенки создают чувство уюта, насыщенные – ощущение стабильности, яркие и сочные – стимулируют творческую энергию работников. Офисная мебель недорого представлена в нашем интернет-магазине.
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