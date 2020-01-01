Магазин офисной мебели

Офисная мебель должна быть максимально комфортной для сотрудников, ведь треть своей жизни люди проводят именно на работе. К тому же офисный гарнитур может многое рассказать об организации. Стильные и качественные элементы станут визитной карточкой фирмы, ведь первое, на что обращают внимание посетители и партнеры – убранство пространства.

Каким бывает офисный гарнитур

Каталог офисной мебели – это разнообразные виды изделий, каждый из которых отличается материалом изготовления, размером, цветовым решением, дизайном, концепцией. Типы гарнитуров:

Корпусная мебель. Наименования этой категории включают приставные, компьютерные, обычные столы, стеллажи, шкафы, тумбочки, полки и прочие элементы. Такие изделия мобильны, функциональны, лаконичны. Выполнены в стильном минималистическом дизайне, нет лишних декоративных деталей.

Мягкая мебель. Купить офисную мебель такого формата – означает обеспечить рабочее место прочными, износоустойчивыми конструкциями, которые и выглядят элегантно, и удобны, и нетребовательны в уходе. Обивка может быть однотонной в нейтральных тонах или выполнена в ярких цветах (стиль зависит от концепции компании). Прежде всего, предметы мягкого гарнитура должны быть удобными и комфортными для пользователей.

Кресла и стулья для работников. Могут изготавливаться из самых разных материалов. Неоспоримым достоинством стула будет наличие колесиков, с помощью которых его можно легко передвигать по помещению.

Кабинет руководителя. Безусловно, здесь все элементы должны работать на имидж организации. Не нарушая общую стилистику офиса, следует подобрать изысканный гарнитур из первоклассных дорогих материалов.

Комната отдыха сотрудников. Современные компании стали все чаще обустраивать подобные релакс зоны. Здесь устанавливают не только комфортабельные кресла и диваны, небольшой комплект мебели для кухни – отличный вариант.

Цветовая гамма, дизайн

Современные тенденции таковы: мебель должна быть без острых углов, дизайнеры и производители уже отходят от традиционных прямоугольных форм. Как утверждают специалисты, мягкие, округлые параметры позволяют поддерживать в коллективе командный дух. Столы для переговоров в форме круга или овала способствуют более быстрому достижению консенсуса между участниками. Приобрести хорошую и качественную офисную мебель в Москве может каждый желающий, который заботится о репутации фирмы и персонале.

Атмосфера офиса зависит от цветовых решений мебели. Спокойные оттенки создают чувство уюта, насыщенные – ощущение стабильности, яркие и сочные – стимулируют творческую энергию работников. Офисная мебель недорого представлена в нашем интернет-магазине.

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