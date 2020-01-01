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Магазин офисной мебели

Офисная мебель должна быть максимально комфортной для сотрудников, ведь треть своей жизни люди проводят именно на работе. К тому же офисный гарнитур может многое рассказать об организации. Стильные и качественные элементы станут визитной карточкой фирмы, ведь первое, на что обращают внимание посетители и партнеры – убранство пространства.

Каким бывает офисный гарнитур

Каталог офисной мебели – это разнообразные виды изделий, каждый из которых отличается материалом изготовления, размером, цветовым решением, дизайном, концепцией. Типы гарнитуров:

  • Корпусная мебель. Наименования этой категории включают приставные, компьютерные, обычные столы, стеллажи, шкафы, тумбочки, полки и прочие элементы. Такие изделия мобильны, функциональны, лаконичны. Выполнены в стильном минималистическом дизайне, нет лишних декоративных деталей.
  • Мягкая мебель. Купить офисную мебель такого формата – означает обеспечить рабочее место прочными, износоустойчивыми конструкциями, которые и выглядят элегантно, и удобны, и нетребовательны в уходе. Обивка может быть однотонной в нейтральных тонах или выполнена в ярких цветах (стиль зависит от концепции компании). Прежде всего, предметы мягкого гарнитура должны быть удобными и комфортными для пользователей.
  • Кресла и стулья для работников. Могут изготавливаться из самых разных материалов. Неоспоримым достоинством стула будет наличие колесиков, с помощью которых его можно легко передвигать по помещению.
  • Кабинет руководителя. Безусловно, здесь все элементы должны работать на имидж организации. Не нарушая общую стилистику офиса, следует подобрать изысканный гарнитур из первоклассных дорогих материалов. 
  • Комната отдыха сотрудников. Современные компании стали все чаще обустраивать подобные релакс зоны. Здесь устанавливают не только комфортабельные кресла и диваны, небольшой комплект мебели для кухни – отличный вариант.

Цветовая гамма, дизайн

Современные тенденции таковы: мебель должна быть без острых углов, дизайнеры и производители уже отходят от традиционных прямоугольных форм. Как утверждают специалисты, мягкие, округлые параметры позволяют поддерживать в коллективе командный дух. Столы для переговоров в форме круга или овала способствуют более быстрому достижению консенсуса между участниками. Приобрести хорошую и качественную офисную мебель в Москве может каждый желающий, который заботится о репутации фирмы и персонале.  

Атмосфера офиса зависит от цветовых решений мебели. Спокойные оттенки создают чувство уюта, насыщенные – ощущение стабильности, яркие и сочные – стимулируют творческую энергию работников. Офисная мебель недорого представлена в нашем интернет-магазине.

Вы можете заказать отдельные единицы или приобрести сразу комплект изделий. Сайт офисной мебели дает возможность ознакомиться детально с характеристиками каждого образца, посмотреть фотографии. Отличное качество сборки, современный дизайн и низкие цены – все это получает заказчик, обратившись к нам.

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